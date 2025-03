Esonero Thiago Motta, il retroscena di Sabatini: 'Giuntoli ha iniziato a sentire altri dopo la Supercoppa'

AFP via Getty Images

Esonero Thiago Motta, le parole di Sabatini

Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube ha commentato la decisione della Juventus di esonerare Thiago Motta."Il progetto fantasioso come lo ha definito Danilo doveva durare tre anni ed è durato 8 mesi. Thiago Motta viene mandato via e costerà circa 25 milioni lordi, complessivi degli stipendi del suo staff. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana Giuntoli ha iniziato a sentire qualche collega di Thiago Motta, direttamente o attraverso gli intermediari. Dopo le sconfitte con Atalanta e Fiorentina si è isolato Thiago Motta, senza ascoltare nessuno".

"Le parole dopo Juventus-Empoli il punto di non ritorno, questa non è una squadra in costruzione, in distruzione. Ha fatto errori strategici incredibili, a partire dai giocatori fuori rosa che è stato il primo grande errore. Poi la narrazione sulla squadra ringiovanita...a parte il portiere l'età media non è diminuita di tanto. Risultati che non venivano e anche un gioco che non veniva. Nel mezzo la vicenda Danilo che è stata sconcertante. Negli ultimi 50 anni la Juve aveva esonerato solo un allenatore a metà stagione".