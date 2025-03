Esonero Thiago Motta: la 'reazione' del titolo della Juventus in Borsa

AFP via Getty Images

Come ha reagito il titolo della Juventus in Borsa all'esonero di Thiago Motta

La notizia dell'esonero ufficiale dida parte della Juventus , che questa mattina ha dato il benvenuto alla Continassa al suo sostituto Igor Tudor , sembra essere stata accolta positivamente dai mercati finanziari. In apertura di questo lunedì 24 marzo, infatti, il titolo del club bianconero inha fatto registrare un massimo dia 3,36 euro per azione rispetto alla chiusura di venerdì, che si è assestata attorno al +2% alle 10.00.Ancora bassi i volumi, invece, come riportato da Calcio & Finanza: i 365mila pezzi scambiati su una base quotidiana negli ultimi tre mesi hanno un valore pari a 1,8 milioni. La capitalizzazione della Juventus tocca quindi quota 1,24 miliardi di euro circa. Da capire come evolveranno le cose nelle prossime ore, ma al momento la situazione sembra essere positiva su questo fronte.