Maurizio Sarri è sulla bocca di tutti i tifosi italiani. Juventini e non. In queste ore non si fa altro che parlare della sua Juve e della sconfitta contro il Napoli in finale di Coppa Italia e il tema futuro è più che mai attuale. La Juve lo esonererà? Al momento non arrivano conferme su questo ma è certo che se il tecnico toscano vuole mantenere la panchina bianconera anche nella prossima stagione dovrà vincere almeno un trofeo tra campionato e Champions League. Se non arriva neanche un trofeo la Juve potrebbe decidere di cacciarlo nonostante i due anni rimasti sul contratto.