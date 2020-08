Il destino di Maurizio Sarri è appeso alla sfida contro il Lione, come si legge su La Repubblica in edicola questa mattina, "a Torino avrebbero già individuato il nome del successore: al netto delle suggestioni su Conte, che resta bannato dal veto degli Agnelli, la scelta sarebbe caduta su Simone Inzaghi, attorno al cui nome la Juve ronza da almeno un paio d’anni e che adesso è considerato finalmente pronto per il grande salto". Già un anno fa doveva essere il suo anno, chissà che questa estate non sia quella buona per vedere Simone Inzaghi in bianconero. Vi piacerebbe?