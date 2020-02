I tifosi lo hanno messo sotto processo dopo la terza sconfitta in campionato, ma anche dai betting analyst arrivano segnali negativi per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus paga le prestazioni poco convincenti della squadra e qualche incomprensione con lo spogliatoio con un peggioramento netto della sua posizione nelle valutazioni dei bookmaker: nelle scommesse sugli esoneri di Serie A, la quota dell'allenatore bianconero è crollata a 7,50, la stessa di Stefano Pioli e Claudio Ranieri, già da tempo "precari" con Milan e Sampdoria. La bocciatura di Sarri è evidente soprattutto nel confronto con le quote della settimana scorsa, quando il colpo di scena in casa Juve sembrava uno scenario remoto a 25 volte la posta. In questo momento, la quota del tecnico toscano è di poci più alta rispetto a quella di Gennaro Gattuso (5,50), di nuovo ko con il Napoli; il più a rischio, per ora, rimane Davide Nicola, a 3,00, secondo Agipronews.