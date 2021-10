"In un mondo dove tutti gli occhi sono incollati agli schermi, è facilissimo strumentalizzare e fraintendere le parole di una persona. In tutta la mia carriera non ho mai danneggiato nessuno, almeno non intenzionalmente, perché sono cresciuto con la mentalità del rispetto per tutti. E voglio continuare a rispettare tutti: auguro a Ronald Koeman le migliori fortune per le sue prossime esperienze. Io continuerò a concentrarmi sul dare il massimo per la mia squadra (il Besiktas, ndr)"Questo il messaggio diffusoagli indirizzi del suo ex allenatore, appena esonerato dal Barcellona. Pjanic è uno dei giocatori messi fuori dal progetto tecnico da Koeman.