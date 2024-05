"Ringraziamo il mister per il lavoro svolto. Sicuramente il calcio non è la priorità nella vita di ogni uomo, ma nei nostri valori esiste anche l’uomo, e tu alla Juve lo sei stato sicuramente". Con queste parole, il gruppo ultras dei Drughi ha commentato via social l'esonero diI tifosi bianconeri hanno voluto esprimere la loro gratitudine per il contributo di Allegri alla squadra, riconoscendo l'importanza del suo lavoro sia dentro che fuori dal campo. La notizia dell'esonero ha suscitato numerose reazioni tra i sostenitori, alcuni dei quali hanno manifestato il loro dispiacere per la conclusione del rapporto con uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus.