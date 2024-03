A inizio settimana, l'allenatore della Lazio era Maurizio Sarri. Tuttavia, dopo le sue dimissioni, la squadra è stata temporaneamente affidata a Giovanni Martusciello per alcuni giorni. Oggi, sarà Martusciello a sedersi in panchina contro il Frosinone, ma a partire da lunedì sarà Igor Tudor a prendere le redini della squadra. Questo derby sarà sicuramente particolare per i biancocelesti, con una serie di cambiamenti nel ruolo di allenatore che hanno caratterizzato la settimana.Un'esperienza simile è stata vissuta da Riccardo, che ha condiviso la sua storia al microfono di DAZN: "A me è capitato condi. Era stato scelto Seedorf come allenatore, ma arrivava dopo una partita di campionato in cui la panchina fu occupata da Tassotti. È una situazione un po' strana. I calciatori devono concentrarsi sulla squadra e basta. All'epoca eravamo a gennaio, ora siamo a marzo inoltrato, ma credo che debba emergere l'orgoglio dei ragazzi".Questa sequenza di cambiamenti nell'allenatore può certamente avere un impatto sul morale e sulla preparazione della squadra, ma è essenziale che i giocatori mantengano la concentrazione e l'unità per affrontare al meglio le sfide che li attendono. L'esperienza di Montolivo evidenzia l'importanza di focalizzarsi sulle proprie responsabilità e sull'obiettivo comune, indipendentemente dai cambiamenti che avvengono in panchina.