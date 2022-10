Come racconta Calciomercato.com, il problema della Juventus fuori casa è allarmante se si pensa ai prossimi impegni che la attendono, in trasferta e decisivi: martedì impegno in Israele con il Maccabi Haifa, sabato derby in casa del Torino e il 25 ottobre viaggio a Lisbona nella tana del Benfica (con l'intermezzo di Juve-Empoli del 21). Si tratta di tre appuntamenti cruciali per Allegri e per la stagione: in Champions sono gare da dentro o fuori, in campionato quasi.