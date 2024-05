Tempo di annunci in casa. Con l'esonero die la promozione di Montero in attesa dell'arrivo di Thiago Motta, il club è immerso in un momento di cambiamento con porte girevoli. La decisione di salutare il tecnico toscano ha diviso i tifosi: alcuni credono che Max abbia dato il massimo, mentre altri invocavano da tempo un cambiamento.Tra coloro che sembrano appoggiare la mossa vi è. L'ex capitano, infatti, è uno dei diversi ex giocatori della Juventus che ha espresso il proprio parere tramite i social alla notizia dell'esonero di Allegri. Tra i numerosi like che hanno accompagnato il post con cui la Juventus ha annunciato la decisione, c'è anche quello del giocatore del Fenerbahçe, il quale ha avuto un rapporto conflittuale con Allegri durante il suo periodo alla Juventus.