Esonero Allegri: il peso sul bilancio della Juventus

La Gazzetta dello Sport, in un approfondimento economico a cura di Marco Iaria, spiega come e quanto l'esonero di Massimilianoha pesato sul bilancio del club bianconero: "Laaveva deciso da tempo di separarsi da Massimiliano Allegri, anche a costo di caricare il, già sanguinoso, di un onere straordinario", si legge sulla rosea. ", anche perché ai danni derivanti dall'assenza dalle coppe si aggiungerà, a meno di non rivalersi sull'ex allenatore per giusta causa o di definire un accordo per una transazione che possa alleggerire la spesa dell'ultimo anno di contratto".Poi, però, una precisazione, non nuova per chi ricorda le recenti parole di John: "La società, in ogni caso, ha sempre ritenuto l'attuale stagione una parentesi, una sorta di anno zero, prima dell'avvio vero e proprio del piano con vista sul 2027. E qui entra in gioco la figura dell'allenatore: la nuova guida della prima squadra dovrà essere funzionale allo sviluppo e alla riuscita del business plan".