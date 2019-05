Daniele De Rossi, ma non solo. Il capitano giallorosso lascerà la Roma dopo la gara di domani, l'ultima per lui con quella maglia addosso e per cui si prevedono fiumi di lacrime. Ma potrebbe non essere l'unico, anzi sicuramente non lo sarà. La Roma ha deluso e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, così senza Champions in molti sono destinati a lasciare: come spiega Calciomercato.com, il primo è Kostas Manolas che ha una clausola rescissoria da 36 milioni e probabilmente la eserciterà, dovendo solo decidere la destinazione tra Arsenal, Manchester United e Juve. Poi Dzeko, Kolarov, Olsen, El Shaarawy e Zaniolo, con gli ultimi due che piacciono (in modo diverso) al club bianconero.