Federica Russo e Petronella Ekroth hanno dato l'annuncio con un messaggio su Instagram, per Ashley Nick e Lianne Sanderson è arrivato oggi un comunicato tramite il sito ufficiale. Così la Juventus Women ha già perso quattro delle proprie protagoniste della scorsa stagione, una per ruolo. Russo è pronta a essere il nuovo portiere titolare del Napoli, mentre il futuro delle restanti tre è ancora tutto da definire. E Rita Guarino spera di avere al più presto i rinforzi utili per la rosa bianconera, in vista della prossima stagione.