Non è soltanto la prima squadra della Juventus a essere alle prese con tante cessioni da chiudere da qui al prossimo 2 settembre, data di chiusura del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sono diversi profili della squadra Under 23 pronti a lasciare Torino nelle prossime ore: il Digione spinge sia per Matheus Pereira che per Stephy Mavididi, protagonisti dell'attacco bianconero, mentre Leandro Fernandes può fare ritorno in Olanda al Fortuna Sittard. Attenzione anche ai possibili trasferimenti di Edoardo Masciangelo al Pescara, in Serie B, e di Michael Brentan, in prestito con obbligo di riscatto alla Sampdoria. E Paolo Gozzi, infine, può finire alla Roma nell'ambito dell'affare che coinvolge Daniele Rugani.