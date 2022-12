Sembra di essere sbarcati su un pianeta alieno, eppure ci troviamo all'Allianz Stadium. Poche formalità, pochissime giacche e cravatte, tanti giovani e giovanissimi, abiti sportivi e tatuaggi, la musica é alta i colori accesi. Eppure sì, siamo nel pianeta, lo dimostra il nome del luogo dove ci troviamo: Club Agnelli, all'interno dell'Allianz Stadium.Qui si svolge la quarta tappa del Roadshow della eSerie A, all'interno del quale la Juventus presenterà il proprio roster per la stagione che viene. Anche con joystick alla mano, l'obiettivo è sempre uno: vincere.- Fagioli: "Gioco poco, più a Call of Duty, ma mi hanno detto che sono forti i nostri compagni". Soulé: "Meno male che non giochiamo insieme contro di loro".- Fagioli: "Me la cavo bene con Fifa". Soulé "Penso che vinciamo noi"- Presenti anche due giocatori della Prima squadra: Soulé e Fagioli- Denuzzo: "Tifo Juve da sempre, le aspettative sono altissime e vogliamo vincere"- L'annuncio del roster. Il primo gamer annunciato è Fabio Denuzzo; poi DaniPitbull; Dagnolf il coach- Luca Camplunghi annunciato come Brand Ambassador di Dsyre/Juventus