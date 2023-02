Risultati Prima Giornata - 14/02U.S. Cremonese eSports – Juventus Dsyre 2-1 (Gamer: Danipitbull)Udinese eSports D-Link – Juventus Dsyre 1-2 (Gamer: Danipitbull)Empoli Fc Esports – Juventus Dsyre 2-2 (Gamer: Danipitbull)Risultati Seconda Giornata - 15/02Juventus Dsyre – US Lecce eSports 2-3 (Gamer: Denuzzo)Juventus Dsyre – Torino FC eSports 2-2 (Gamer: Denuzzo)Juventus Dsyre – Spezia eSports 2-1 (Gamer: Danipitbull)Classifica Girone B1. Empoli Fc Esports 14pt.2. U.S. Cremonese eSports 11pt.3. US Lecce eSports 11pt.4. Juventus Dsyre 8pt.5. Torino FC eSports 5pt.6. Udinese eSports D-Link 5pt.7. Spezia eSports 2pt.La Terza Giornata si disputerà il 14 Marzo, la Quarta Giornata il 15 Marzo.Prossimo Impegno: eChampions League Group Stage @Londra il 18 e 19 Febbraio.