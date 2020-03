L'ex centrocampista della Juventus Momo Sissoko è intervenuto oggi in diretta sulla nostra pagina Instagram. ​Momo Sissoko si è raccontato in una lunga e bella chiacchierata. Ai nostri microfoni ha svelato tanti aneddoti sul suo passato in bianconero, ha parlato della Juve di Del Piero, Nedved e Buffon, ma anche di quella di Cristiano Ronaldo, Dybala e... Paul Pogba? Chissà, per ora un sogno di mercato, una speranza per qualcuno, ma non ancora una certezza. La certezza è che Sissoko ha lasciato tanto nel cuore dei tifosi della Juve e nel nostro appuntamento quotidiano su Instagram.