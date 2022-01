14







di Fabio Marzano

Dopo aver ottenuto l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia, ora la Juve si prepara al meglio per il big match di domenica sera contro il Milan, dove in ballo ci saranno 3 punti fondamentali per le sorti della stagione dei bianconeri. Ad analizzare la super sfida di San Siro è stato l’ex portiere della Vecchia Signora Dino Zoff, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Il BiancoNero.com.



Che tipo di partita si aspetta tra Milan e Juve considerando il momento delle due squadre?



“Sarà sicuramente uno scontro al vertice tra Milan e Juve. I rossoneri hanno sempre mantenuto una posizione di classifica elevata in questa stagione, al contrario dei bianconeri che sono in ripresa. Ci sono tutte le componenti per assistere ad un grande avvenimento”.



Crede che la Juve possa rientrare in corsa per lo scudetto in caso di vittoria?



“Per lo scudetto non credo perché qualche problemino ce l’ha. L’obiettivo della Juve è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, sperare di ottenere di più penso che sia difficile. Al momento la squadra che vedo più accreditata alla vittoria finale è l’Inter”.



Secondo lei la Juve deve ricostruire attorno a Dybala?



“Dybala è un campione ma la società sa quello che deve fare. Le qualità non si discutono, non penso che sia questo il motivo per il quale si sta prolungando questa situazione”.



Szczesny va riconfermato?



“Sta facendo particolarmente bene. Ha avuto delle difficoltà all’inizio ma si è ripreso alla grande. Io non ne discuterei neanche se rinnovarlo o meno”.



Pensa che Bernardeschi sia il sostituto ideale per rimpiazzare Chiesa o sarebbe meglio intervenire sul mercato?



“Bernardeschi sta dimostrando tutte le qualità che ha sempre avuto ma da qui a dire se sarà adeguato a rimpiazzare Chiesa lo deve decidere Allegri”.



Si ringrazia Dino Zoff per la disponibilità.