Quagliarella dopo il fischio finale #SampdoriaInter #Juventus

Il sorriso dice tutto pic.twitter.com/zJqhek0YIi — Successor Of Fate (@SuccessorOfFate) January 6, 2021

Ieri le parole di Ranieri ("La Juve? Un bel premio per lui"), oggi le scelte tecniche dello stesso Ranieri, che ha lasciato, infine il video (che potete vedere in fondo all'articolo) del suo enigmatico sorriso dopo il fischio finale della partita vinta dalla Sampdoria sui nerazzurri. Il tutto permeato dalla consapevolezza, alimentata anche dalle voci confermate dal Secolo XIX, dell'interesse concreto della Juventus per il suo ex centravanti all'interno delche caratterizzerà il mercato di gennaio bianconero.Proprio mentre si appresta a giocarsi la sfida delicatissima contro il Milan con i soldi Ronaldo e Dybala (più il giovane Da Graca) a disposizione in attacco, Andrea Pirlo culla l'ipotesi di accogliere sotto la sua guida tecnica un altro ex compagno di squadra. I due hanno infatti condiviso un triennio di Juve, quello degli scudetti di Conte.da un lato l'occasione di tornare a vestire di nuovo quella prestigiosa maglia che gli ha fruttato titoli e soddisfazioni, dall'altro la riconoscenza verso il club blucerchiato e l'offerta di rinnovo che da lì arriverà: il quotidiano genovese parla diPer quanto riguarda i discorsi con la Juventus, secondo Sky Sport c'è distanza sull'eventuale durata del contratto: la Juve gli proporrebbe di firmarementre Quagliarella vorrebbe un accordo