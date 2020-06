1









Dovrebbe arrivare a luglio la decisione del TAS sul ricorso del Manchester City contro l'esclusione dalle coppe europee. Un timing non perfetto per il club inglese che potrebbe essere penalizzato sul mercato. In ogni caso Pep Guardiola ha fatto sapere di essere pronto a restare in sella al club inglese anche in caso di esclusione definitiva. Dopo la prima sentenza il CEO del club Ferran Soriano aveva dichiarato al Telegraph: "Questa vicenda sembra avere basi politiche", e aveva parlato di "prove inconfutabili" da far valere in appello. In caso di responso negativo da parte del TAS, gli inglesi ​si rivolgeranno alla Corte federale svizzera.