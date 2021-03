2









Questa è la settimana dei grandi rivolgimenti in casa Juve, con l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto negli ottavi di finale. Una delusione che vive una coda ancora più amara se pensiamo che esattamente 4 anni fa, il 14 marzo 2017, la squadra allenata da Allegri portava a compimento la missione Porto, sempre negli ottavi di Champions, ribadendo con un 1-0 firmato da Dybala la vittoria per 2-0 maturata all'andata in Portogallo la settimana prima. Era una Juve diversa da quella insicura di oggi, una Juve che sarebbe arrivata fino in fondo.