Dopo la vittoria con l'Udinese e a meno di due giorni dalla partita con la Sampdoria, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. Arrivano novità sulle condizioni di Szczesny, che ha saltato l'ultima sfida per un problema alla spalla. "Gli esami effettuati questa mattina al J Medical - si legge sul sito ufficiale del club - hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno". Il portiere molto probabilmente salterà la sfida con la Sampdoria e rimane in dubbio per la Supercoppa con la Lazio in programma domenica in Arabia Saudita. ALLENAMENTO - "Nel menu di questa mattina - riporta il sito ufficiale - per il gruppo al JTC, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri pomeriggio, mentre il resto della squadra è scesa in campo, svolgendo lavoro tecnico e tattico, focalizzandosi sulle conclusioni in porta e disputando poi una partitella".