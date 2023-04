. L'osservato speciale del match di ieri al Mapei Stadium tranon ha per nulla sfigurato, anzi: al cospetto dei bianconeri, che lo hanno messo nel mirino da mesi e la prossima estate potrebbero seriamente trattare il suo acquisto con i neroverdi, Davideha offerto una, dimostrando fin da subito la sua voglia di stupire. Corsa, velocità, tecnica e anche qualche giocata di pregevole fattura: il centrocampista classe 1999 non ha perso l'occasione per sfoderare tutto il suo repertorio dinnanzi a Massimiliano, che giusto sabato gli aveva riservato parole al miele tornando ai tempi del Monza, quando allo stadio aveva chiesto informazioni su di lui ad Adriano Galliani dopo averne intuito le qualità.- Molto bene, dunque, anche meglio di... Adrien, proprio il giocatore del quale Frattesi potrebbe prendere il posto in bianconero dalla prossima stagione. Sì, perché invece il francese, a differenza dell'azzurro, non è apparso particolarmente brillante nella sfida di ieri, nonostante un colpo di testa pericoloso che solo un miracolo di Andrea Consigli non ha trasformato in gol., innanzitutto perché il 23enne non ha ancora avuto la chance di fare il- con tutto quello che ne consegue anche in termini di pressioni - e mettersi alla prova nel contesto di una big, cosa che rende il suo bagaglio di esperienza nettamente inferiore rispetto a quello del classe 1995, che invece rimane uno degli assoluti protagonisti di questa difficile stagione della Juve. Intanto, però, i segnali sperati da parte di Frattesi sono arrivati, e sono stati positivi.