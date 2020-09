C'è un terzo indagato per corruzione per ciò che riguarda l'esame di Luis Suarez che secondo gli inquirenti è stato aggiustato prima del suo stesso svolgimento. Si tratta del professor ​membro della commissione dell'Università per Stranieri di Perugia che nei giorni successivi al test di italiano dell'attaccante del Barcellona aveva anche rilasciato diverse interviste . Come si legge su Repubblica.it: "La novità emerge dall' “avviso di accertamenti tecnici non ripetibili”, consegnato venerdì agli avvocati difensori degli indagati, convocati in procura nelle stesse ore in cui venivano sentiti, in qualità di testimoni informati dei fatti, i legali della Juventus, Luigi Chiappero e Maria Turco". Fino ad ora erano in due sul registro degli indagati: ​la Rettrice Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri che aveva tenuto i rapporti con Maria Turco, uno degli avvocati dei bianconeri."​Il professor Rocca - si legge ancora su Repubblica - difeso dall'avvocato Cristiano Manni, è anche colui che, prima dell'esame, insiste con l'impiegata Cinzia Camagna perché prepari il diploma di superamento dell'esame di italiano livello B1. “Mettigli 3, 3, 3, 3”, sentono dire i finanzieri grazie alle microspie piazzate nell'Ateneo". Tre è il voto più basso e la Camagna è indagata per falso in atto pubblico ed ha spiegato agli inquirenti come a causa dell'inceppamento del sistema sia necessario preparare prima degli esami gli attestati. Non si capisce però perché i voti siano stati inseriti prima.Intanto domani dovrebbero riprendere le indagini che nei giorni scorsi erano state sospese dal Procuratore Capo ​Raffaele Cantone dopo le numerose fughe di notizie. L'idea è quella di avere un quadro completo della vicenda entro la prossima settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport, domani ci sarà un nuovo vertice degli investigatori e in settimana potrebbe essere interrogato anche lo stesso Suarez.