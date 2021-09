Si è svolta oggi la prima tappa dell'udienza preliminare legata al caso dell'esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana sostenuto daall'Università per stranieri di Perugia. In questo contesto, durante un'udienza tecnica durata circa 20 minuti, la gip Natalia Giubilei ha disposto ​una perizia per trascrivere tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali dell'indagine. Udienza rinviata al 12 ottobre, quando verrà nominato il perito.