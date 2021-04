Negli ultimi giorni è senza sosta il flusso di notizie esclusive che stanno arrivando sul caso Suarez e l'esame farsa di italiano per acquisire la cittadinanza. Dopo aver letto le dichiarazioni di Andrea Agnelli, Lombardo e dell'avvocato del calciatore, questa volta un video ci permette di entrare dentro la stanza dell'università di Perugia dove si è svolto l'esame. Infatti, La Repubblica ha pubblicato in esclusiva il video della prima parte dell'esame di Suarez. Si vede il calciatore - oggi all'Atletico Madrid - entrare e salutare gli esaminatori, compilare un modulo legato alle procedure anti Covid e poi iniziare il vero e proprio test. Suarez, in italiano, risponde alle domande degli esaminatori e racconta alcuni brevi stralci della propria vita. L'accusa, è che avesse ricevuto prima un pdf con le domande che poi gli sarebbero state sottoposte.



L'inizio dell'esame:​







La descrizione e la frase: "Il bambino porta cocummella".



La conclusione dell'esame: