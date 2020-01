Un esame lungo sei mesi. E' quello al quale verranno sottoposti Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, che in questa seconda parte di stagione dovranno dimostrare di essere giocatori da Juve. La volontà è quella di non cederli a gennaio nonostante il pressing del Psg sul primo e l'interesse del Barcellona sul secondo. Secondo Tuttosport, però, De Sciglio e Bernardeschi si giocano il futuro in questi mesi.