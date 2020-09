Ieri è rimbalzata la notizia dell'esame di italiano B1 sostenuto e superato da Juan Cuadrado per ottenere la cittadinanza italiana e diventare comunitario. Un argomento che cattura l'attenzione dato il clamore suscitato dall'esame farsa di Luis Suarez. Via Twitter è arrivata una precisazione da parte di Pietro Cataldi, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, presso la cui sede distaccata di Torino Cuadrado ha sostenuto la prova scritta: "L'esame è stato fatto cinque gorni fa ma le prove non sono state corrette. Dunque non si sa se l'esame sia stato "passato". Saranno rispettati tempi e protocolli consueti.".