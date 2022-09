L'immagine di una Juve che va a prendersi i fischi dopo il ko contro il Benfica è forte e significativa.Rabbia, delusione, frustrazione, un po' per tutti. Dovuti agli errori, alle disattenzioni e a quei cali mentali che sono imputabili a tutto il gruppo, così come atteggiamenti non sempre consoni, letture sbagliate dei momenti. La preoccupazione di Bonucci è quella di tutti, ed è evidentemente questione di testa, di concentrazione e motivazioni. "Errori, disattenzioni e atteggiamenti non sempre consoni: Juve, anche i giocatori sotto accusa", titola infatti Tuttosport.E allora il mirino della critica, non solo dei giornali si sposta anche sui giocatori. "Giocatori che - spiega Tuttosport -. E non solo: "Per quanto riguarda i singoli, beh, ci sono situazioni specifiche le quali iniziano a pesare. Il nervosismo (che porta a inconcludenza) che attanaglia a volte Dusan Vlahovic, oppure l’andamento a fasi alterne dell’irriconoscibile Juan Cuadrado. L’eccessiva foga di Weston McKennie, così come quella - inconcludente - di Moise Kean". Tutti sotto giudizio, insomma.