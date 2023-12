Hanno fatto scalpore le polemiche dopo Napoli-Inter per gli errori arbitrali dell'arbitro Massa. Queste le parole a Dazn di Luca Marelli:"Nel primo gol sono in linea con Meluso: quell’infrazione va fischiata, ma il VAR non può intervenire. Massa ha valutato, sbagliando: il fallo di Lautaro è evidente, trattiene col braccio sinistro. Il braccio intorno a Lobotka non c’entra nulla col calcio: ma sappiamo che il VAR non può intervenire perché è un episodio valutato da Massa. Anche su Osimhen Massa era in posizione migliore. Il contatto è leggero, è sulla parte esterna della gamba: è troppo leggero per portare ad un rigore e per una OFR. Massa non ha arbitrato male, gli episodi sono controversi e interpretativi".