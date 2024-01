"C'è stata una mancanza di rispetto nei confronti della società che sta con grande difficoltà cercando di salvarsi. L'episodio del 2-1 dell'Inter è veramente un episodio che è impossibile che in una sala VAR, non possono aver visto che il gol era da annullare in maniera molto chiara". E' iniziata così la lamentela di Sean, ds dell'Hellas Verona che dopo la gara e il grosso errore arbitrale a favore dell'Inter (fallo di Bastoni su Duda sul gol del 2-1) si è sfogato così: "I professionisti ci sono, sono qualificati e non possono mancare di rispetto. Sono molto deluso, è una mancanza di rispetto.Oggi è successa una cosa molto grave. Quello di oggi non è un errore, è una mancanza di rispetto. Così è troppo".Concetti ribaditi anche in conferenza stampa - "Gli errori li facciamo tutti, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, li facciamo in buonafede. Quello che è successo oggi è assurdo, non è concepibile non intervenire per annullare il gol. Io non lo accetto, questo non è un errore. Io non ho mai parlato del Var, perché mi fido del calcio, ma oggi è stato veramente una cosa vergognosa" - che l'hanno però messo nel mirino della Procura Federale. Le sue frasi, infatti, sono state giudicate "lesive" - quel "c'è qualcosa che non so" allusivo in particolare - e il procuratore federale Chiné potrà procedere con la squalifica.sottolinea il Corriere dello Sport.