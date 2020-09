Eros Ramazzotti, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2, ha parlato in veste di tifoso della Juventus: "Pirlo? È stato uno dei più grandi centrocampisti del mondo. Non ha esperienza ma porta aria nuova a un ambiente che si era un po' adagiato. Bisognerebbe cambiare un po' di giocatori, ma è difficile. Quando ho letto il suono nome per la panchina sono rimasto perplesso. Ci aspettavamo un nome forte, uno alla Guardiola, uno come Zidane. Poi però ci ho pensato, se lui è convinto vuol dire che è sicuro di quello che fa. Pirlo è una persona intelligente, ho fiducia di vedere buon gioco, che è la cosa che mi piace di più. Vedo molto forti anche Inter, Napoli, Lazio, Roma e Milan. Adoro guardare l'Atalanta, la Dea per me è una squadra meravigliosa e considero Gasperini un genio. Mi fanno impazzire i suoi ragazzi che corrono per novanta minuti".