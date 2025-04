Eros Ramazzotti all'Allianz Stadium: quando escono i biglietti e dove comprarli

Getty Images

L’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, si apre a nuovi scenari oltre lo sport, accogliendo eventi di carattere musicale. Il primo grande concerto ospitato dall’impianto sarà quello di Eros Ramazzotti, che ha scelto proprio lo stadio bianconero per una delle tappe più attese del suo tour mondiale "Una storia importante".Una scelta che non sorprende, considerando la nota passione juventina del cantautore romano, legato da sempre ai colori bianconeri. Per lui sarà un vero e proprio ritorno a casa, in uno scenario inedito ma carico di emozioni.Il concerto di Ramazzotti all’Allianz Stadium rappresenta un momento storico per la struttura, che si apre così ufficialmente agli eventi extra-sportivi, un’ulteriore conferma della sua versatilità e importanza sul panorama nazionale.

Eros Ramazzotti all'Allianz Stadium, quando sarà il concerto

Quando escono i biglietti

Dove si possono acquistare i biglietti

Ma quando si terrà il concerto? L'appuntamento è fissato per l'estate del 2026, precisamente il 27 giugno.I biglietti per partecipare al concerto di Eros Ramazzotti all'Allianz Stadium di Torino saranno acquistabili a partire dalle ore 10 di mercoledì 16 aprile 2025.I biglietti si potranno acquistare su TicketOne, sul sito ufficiale di Eros Ramazzotti e sul portale di 'Friends & Partners'.