Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, intervenuto ai microfoni de Il Mattino, ha parlato della lotta scudetto in Serie A:



"Sono sorpreso che non ci sia la Juventus. Però devo dire che per il calcio italiano è un bene: perché pure stufa l’egemonia sempre e solo di un club. Tutto diventa noioso, adesso ha un senso vedere le partite nel week end".