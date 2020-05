Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha raccontato a Sky Sport l'etica del lavoro di Pavel Nedved, che ha giocato con i biancocelsti fino al passaggio alla Juventus. Ecco le sue parole: "Nedved? Un professionista incredibile. Ricordo il primo anno, a fine stagione vanno tutti in vacanza, mentre mi chiamano da Formello per dirmi 'Nedved si vuole allenare'"