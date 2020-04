L’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson ha parlato ai microfoni di Fotboolskanalen, soffermandosi sulla situazione in classifica della squadra di Simone Inzaghi, auspicando la vittoria dello Scudetto una volta che il campionato ripartirà: “La Lazio gioca il miglior calcio di tutta la Serie A. Attraverso la calma e la consapevolezza hanno portato a casa molte partite. Vedo che i giocatori sono in fiducia, sanno che possono battere qualsiasi avversario. Esattamente come accadeva al mio gruppo vent’anni fa, quando l’allenatore ero io. Vedo molte somiglianze, la Lazio può farcela a vincere lo Scudetto”.