"Che idea mi sono fatto del campionato italiano? Ho visto Roma-Juventus e non so cosa stia succedendo ai bianconeri con quella rosa pazzesca". Queste le parole dell'ex tecnico della Lazio, Sven Goran Eriksson, nell'intervista rilasciata al Messaggero: "Inter e Milan in questo momento sono le squadre più forti, dietro c'è il Napoli in seconda fila".