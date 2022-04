L'ex difensore Sven-Göran Eriksson ha parlato di arbitri e di Juve-Inter in un video di Footballco. Ecco il suo pensiero: "In molti sport l'arbitro è intoccabile. Qui, in questa partita, tante volte è stato un casino. È brutto vedere 15 o 20 giocatori intorno all'arbitro. Non una volta, ma tantissime, e per il calcio non è buono. In Inghilterra non si tenta di ingannare l'arbitro. È la FIFA che deve dire basta. L'arbitro può sbagliare logicamente, però se tu protesti prima ricevi il cartellino giallo, poi il rosso".

E sulle due squadre: "Credo che Inzaghi stia facendo un ottimo lavoro. L'Inter è là, è una delle tre che possono vincere lo scudetto. Non bisogna cambiare formazione o organizzazione quando sei criticato, fa parte del lavoro. Juve? Non si può mai dire che sia fuori dalla corsa per lo scudetto, perchè ha l'abitudine di vincere. Non credo che dirà addio al tricolore".