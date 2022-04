Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha commentato Juventus-Inter, tra arbitri e polemiche: "In molti altri sport, l'arbitro è intoccabile. In questa partita era tante volte un casino. E' brutto vedere 15/20 giocatori intorno all'arbitro, non una ma tantissime volte. E per il calcio non è buono. In Inghilterra non si tenta di ingannare l'arbitro.



SOLUZIONI - E' la FIFA che deve dire basta, l'arbitro non si tocca. L'arbitro può sbagliare logicamente, però se protesti prima giallo e poi rosso.



INZAGHI - Sta facendo un ottimo lavoro, è uno dei tre che può vincere lo scudetto.



JUVE - Non si può mai dire che la Juve sia fuori dalla corsa scudetto, perché la Juve ha l'abitudine di vincere. Non credo che dirà addio allo scudetto".