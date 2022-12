In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, l'ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla scelta del ct del Portogallo di lasciare Cristiano Ronaldo in panchina.'Finita la sua era? Questo non lo so, ma il ct Santos ha avuto grande coraggio a tenerlo fuori e ad inserire al suo posto uno che non aveva quasi mai giocato in Nazionale. Alla fine è andata benissimo, oltre ogni miglior auspicio anche per il futuro. Gonçalo Ramos è la rivelazione assoluta di questo torneo e, con questa personalità, può tirar fuori ancora tanto. Al Benfica aveva dimostrato il suo valore, ma una tripletta all'esordio da titolare in un mondiale è tutto un altro discorso'.