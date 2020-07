Sven Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre della Lazio, commenta ai microfoni di TMW Radio le critiche recenti ricevute da Maurizio Sarri, per poi soffermarsi sul momento della Juve: "E' strano, si pensava che la Juve vincesse il campionato prima. E poi prima del Covid sembrava la Lazio la più in forma e che potesse vincere. Dopo la pandemia, la Lazio non è andata come prima, purtroppo. E' un campionato strano, però ci sono tre partite da fare e la Juve con sei punti di vantaggio andrà a vincere".





CALCIO POST CORONAVIRUS - "Non lo so, ho visto la Juve e non gioca bene come ci si aspetta. Questo stop per il Coronavirus è stato difficile per tante squadre. Difficile allenarsi e tenere la concentrazione. La Lazio ha perso qualcosa e anche la Juve. Ci sono risultati molto strani".



CI SI DEVE ADEGUARE AI GIOCATORI? - "Se tu hai grandi giocatori, come quando li avevo alla Lazio, si deve cercare di farli esprimere al meglio. Non puoi imbrigliare Veron in uno schema, così come Mancini. Devi ottenere il massimo con quei giocatori e le loro caratteristiche. Alcuni giocatori li puoi incasellare in certi schemi, altri no".



RONALDO E' UN FRENO PER LA JUVE? - "Lo vorrei avere sempre. Uno che fa gol come lui e ha questo carisma...come Messi o Ibrahimovic, io li amo giocatori così. Possono vincere la partita da soli. Ho avuto Falcao alla Roma, lui era come un allenatore in campo".