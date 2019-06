Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, gli Spurs hanno preso atto della decisione del fantasista danese che va in scadenza nel 2020. Eriksen ha deciso di non rinnovare il contratto mettendo la società inglese con le spalle al muro. Il prezzo per la cessione di Eriksen è intorno ai 70 milioni di euro e il sostituto scelto dal club finalista di Champions League è Julian Draxler, vecchio pallino della Juventus che cerca più spazio ed è pronto a lasciare il Psg.