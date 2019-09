Intervistato da Ekstra Bladet, Christian Eriksen, campione del Tottenham, ha rivelato l'intenzione di andar via: 'Devo confermare tutto: avevo l'idea di andare via da qui, non me ne pento. Nel calcio però non sai mai cosa può accadere, alla fine sono rimasto a Londra. Vorrei poter scegliere come si fa in Football Manager, ma la realtà è un'altra. Non seguo i rumors, sono anni che mi accostano a tutti. Il contratto in scadenza fa aumentare le voci'. La Juve, stando a quanto raccontao in Inghilterra, sarebbe la squadra più vicina ad accaparrarasi il giocatore. Eriksen sarebbe un acquisto incredibile: Paratici ci prova davvero.