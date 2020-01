Christian Eriksen ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con il Tottenham. Addio annunciato quindi, con Juventus e Inter pronte all'ennesimo testa a testa per provare a prendere il giocatore. Sì, ma quando? I bianconeri vorrebbero prenderlo a zero per averlo la prossima stagione, i nerazzurri sarebbero disposti ad andare incontro alle esigenze degli Spurs che sperano di venderlo subito per guadagnare qualcosa dalla cessione. Secondo quanto riporta Repubblica, la valutazione che fa il Tottenham è di 20 milioni.