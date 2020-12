#CONTEOUT. Basta un hashtag per racchiudere lo stato d’animo di gran parte della tifoseria interista, che ieri sera ha subito l’ennesima disfatta in Champions League, non superando la fase a gironi per il terzo anno di fila, sempre all’ultima giornata. Uno 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk che ha palesato tutti i limiti dell’Inter, sia a livello caratteriale che tecnico, mostrando all’Europa una squadra incapace di creare strappi, imprevedibilità e bel gioco, che spesso e volentieri premia nel cammino europeo. Molta della tifoseria nerazzurra si è riversata su Twitter esprimendo il proprio disappunto per Antonio Conte



