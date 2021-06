"Grazie per il numero enorme di auguri che ho ricevuto, è stato incredibile. L'operazione è andata bene e io sto bene, considerate le circostanze. È stato davvero bello vedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato l'altra sera. Ovviamente, sarò a tifare per loro lunedì per la sfida contro la Russia".



Queste le parole diffuse, tramite la Federcalcio danese, da Christian Eriksen dopo l'operazione al cuore avvenuta con successo al ​Rigshospitalet. Eriksen è stato dimesso dall'ospedale, ha incontrato i compagni ed è pronto a tornare a casa.