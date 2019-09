Aumenta il numero di squadre candidate a voler far suo il pezzo da novante del prossimo mercato dei parametri zero. Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham, è appetito dai maggiori club europei: la Juve farebbe carte false per averlo, il Real Madrid lo ha cercato fino all’ultimo giorno di mercato e, ora, anche l’Inter sembra abbia fiutato l’affare. Attenzione però perché dalla Spagna sta filtrando una voce che appare sempre più concreta. L’Atletico Madrid sta seriamente pensando al centrocampista danese ed è pronto ad acquisirlo già dal prossimo gennaio alla riapertura del mercato. L’arrivo del giocatore calmerebbe gli animi di Simeone che sembra scontento della campagna di rafforzamento operata dai Colchoneros.