Christian Eriksen tra Juve e Inter. La stella del Tottenham va in scadenza al termine della stagione e non ha intenzione di firmare un nuovo accordo con gli Spurs. Il club inglese non vorrebbe perderlo a zero e per questo in caso di no definitivo al rinnovo da parte del suo calciatore è pronto a lasciarlo partire per 20 milioni di euro. Sia Juve che Inter sono interessate al calciatore così come Manchester United e Real Madrid. Quale sarà la prossima tappa per Eriksen?