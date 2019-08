Christian Eriksen è troppo prezioso per il Tottenham, che non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. Il club inglese non vuole perdere il proprio fantasista ed è disposto a tutto, tanto da essere disposto a pagare più del doppio dell'ingaggio attuale al danese, pur di tenerlo a Londra. Da 80 mila sterline a settimana a 200 mila. Il giocatore non ha dato garanzie in merito a un assenso alla proposta di rinnovo, secondo il Daily Mail, perché Eriksen da tempo spera di lasciare il Tottenham per andare in una big europea. La Juve ci pensa, il Real Madrid anche. Lui, senza rinnovo, lascerà il Tottenham a zero l'anno prossimo.