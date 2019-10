Il futuro che sembra profilarsi nell'orizzonte di Christian Eriksen appare sempre più lontano dal Londra. Il Tottenham, come riporta Calciomercato.com, sembra ormai rassegnato all'ipotesi di perdere a zero il talentuoso danese, che a giugno arriverà in scadenza contrattuale. Da gennaio partirà quindi una corsa serrata, che vede la Juventus in prima fila assieme al Real Madrid, ma con il Manchester United che sta pericolosamente risalendo le quote per accaparrarsi Eriksen.